Il settore del riso italiano sta affrontando una crisi significativa, con i costi di produzione che restano elevati e i prezzi pagati agli agricoltori in diminuzione. Questa situazione sta mettendo in difficoltà molte aziende agricole, che si trovano in una fase di forte pressione economica. La riduzione dei compensi per i produttori si combina con le spese crescenti, rischiando di compromettere la continuità di molte imprese nel settore.

Il riso italiano sta attraversando una delle fasi più delicate degli ultimi anni. Mentre i costi di produzione rimangono molto alti, i prezzi riconosciuti agli agricoltori hanno subito un brusco calo, mettendo a dura prova la tenuta di migliaia di aziende del settore. Anche se, secondo le stime di Coldiretti, la superficie destinata al riso in Italia nel 2026 resta sostanzialmente stabile rispetto al 2025, di fatto si sta continuando a seminare soprattutto per non abbandonare le attività storiche, perché la redditività è sempre più compromessa. Perché produrre riso in Italia non è più sostenibile. Il vero problema è il prezzo del risone, cioè il riso grezzo venduto dai produttori all’industria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Riso italiano a rischio, le aziende agricole sono al collasso: cosa sta succedendo

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Riso pavese, prezzi in caduta e aziende sotto pressione

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