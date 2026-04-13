È stato pubblicato il primo trailer ufficiale di The Hunger Games: Sunrise On The Reaping, noto in italiano come L’alba sulla mietitura. Il video mostra le prime immagini della nuova puntata della serie, suscitando grande interesse tra i fan. La pellicola si inserisce nel filone di adattamenti cinematografici basati sul romanzo distopico e si presenta con un’anticipazione ricca di scene inedite ambientate nel mondo di Panem.

È finalmente arrivato il primo trailer ufficiale di The Hunger Games: Sunrise On The Reaping, in italiano L’alba sulla mietitura e sì, l’hype è già altissimo. Già nei giorni precedenti, Lionsgate ci aveva portato un piccolo assaggio, portando un teaser con la lunga timeline di Panem. Adesso arriva il nuovo capitolo della saga torna indietro nel tempo per raccontare le origini di Haymitch Abernathy, qui interpretato da Joseph Zada, portandoci 24 anni prima degli eventi della trilogia originale, nel giorno della Mietitura dei 50esimi Hunger Games — il leggendario Second Quarter Quell, l’edizione della Memoria. Hunger Games: L’alba sulla mietitura, il trailer ci fa scoprire Joseph Zada come Haymitch e Whitney Peak come Lenore Dove.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Hunger Games: L’alba sulla mietitura: è arrivato il primo trailer ufficiale (e noi ci ritroviamo di nuovo a Panem)

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THE HUNGER GAMES: L'Alba sulla Mietitura (2026) Trailer ITA | Ralph Fiennes | Film d'Azione