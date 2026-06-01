Rischio mercato bloccato in Serie A | oggi la scadenza dei conti Cosa rischiano i club

Da ilnapolista.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi scade il termine per le verifiche dei conti delle società di Serie A. Le squadre devono presentare i bilanci aggiornati, in conformità con le norme di legge, prima di poter avviare trattative di mercato o ottenere autorizzazioni per operazioni finanziarie. La mancata presentazione o irregolarità nei documenti potrebbe comportare restrizioni nelle attività di mercato o altre sanzioni amministrative. La scadenza coinvolge tutte le società del massimo campionato di calcio italiano.

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Prima ancora di entrare nel vivo delle trattative, le società di Serie A devono fare i conti — letteralmente. Il mercato bloccato è lo spauracchio che pende su chi non rispetta i nuovi parametri economico-finanziari della FIGC. La scadenza è oggi: entro il 1° giugno (slittata dal 31 maggio, caduto di domenica) i club devono consegnare la situazione patrimoniale al 31 marzo e il prospetto dell’indicatore di Costo del Lavoro Allargato. Cos’è il Costo del Lavoro Allargato. È il nuovo metro con cui si misura la salute dei club, introdotto col piano voluto dall’ex presidente FIGC Gabriele Gravina: addio al vecchio indice di liquidità, spazio a un parametro più “ europeo “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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