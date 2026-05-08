Serie A i prestiti pesano sui conti | Napoli e Juve rischiano quasi 110 milioni in bilancio

Da quifinanza.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Serie A, i prestiti dei calciatori rappresentano un onere significativo per i bilanci dei club. Secondo le stime di Calcio e Finanza, i giocatori in prestito e quelli pronti a tornare alle società di appartenenza potrebbero generare un impatto economico superiore ai 172 milioni di euro. In particolare, Napoli e Juventus sono tra le squadre più coinvolte, con un peso complessivo di circa 110 milioni di euro.

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Secondo le stime riportate da Calcio e Finanza, il peso economico dei calciatori di serie A in prestito e destinati a tornare nei club proprietari dei cartellini potrebbe superare complessivamente i 172 milioni di euro. La cifra considera ammortamenti e stipendi lordi dei giocatori che farebbero ritorno nelle rose di Inter, Napoli, Milan, Juventus e Roma. In molti casi erano previsti diritti o obblighi di riscatto che non sono stati esercitati, mentre altri giocatori sono rientrati da esperienze all’estero o in altri club italiani senza riuscire a trovare continuità. Il peso dei rientri sui bilanci dei club. I giocatori in prestito rappresentano spesso una soluzione temporanea per alleggerire i costi oppure valorizzare calciatori fuori dal progetto tecnico.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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