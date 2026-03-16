Nella sede della Lega Serie A si sono incontrati rappresentanti dei club, il Fisco e l’Inps per discutere della situazione economico-finanziaria delle società calcistiche italiane. Durante l’incontro sono stati analizzati i conti e le modalità di gestione delle risorse, con l’obiettivo di fare il punto sulla sostenibilità delle squadre nel panorama attuale. La riunione ha visto la partecipazione di diversi dirigenti e funzionari coinvolti.

I conti del calcio italiano tornano sotto la lente di istituzioni e club. Nella sede della Lega Serie A, a Milano, dirigenti delle società e rappresentanti dello Stato si sono ritrovati per una giornata di confronto dedicata alla sostenibilità economico-finanziaria del sistema. Un tema sempre più centrale per il futuro dei club, chiamati a coniugare competitività sportiva e solidità dei bilanci. All’incontro ha partecipato anche il vice ministro dell’Economia Maurizio Leo. L’obiettivo è stato quello di rafforzare il dialogo tra il mondo del calcio e alcune delle principali istituzioni coinvolte nei controlli economici: Agenzia delle Entrate, Inps e la Commissione indipendente incaricata di verificare l’equilibrio finanziario delle società. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Serie A, confronto con Fisco e Inps sui conti dei club

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