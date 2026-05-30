La Sicilia si prepara a giugno arrivano Grazia Kendi e Mattia Scudieri

Da 361magazine.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 1° giugno, la Sicilia Outlet Village ospiterà Grazia Kendi e Mattia Scudieri. I due influencer sono attesi per incontrare i fan e partecipare a eventi presso il centro commerciale. L’evento è stato annunciato sui canali social del outlet, senza ulteriori dettagli su orari o attività previste. La giornata sarà dedicata agli incontri con il pubblico e alle sessioni di autografi.

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Sicilia Outlet Village si prepara all’abbraccio dei fan: il 1° giugno arrivano Grazia Kendi e Mattia Scudieri. La Sicilia si conferma ancora una volta crocevia di eventi dedicati ai giovani e ai protagonisti del web. Domenica 1° giugno il Sicilia Outlet Village diventerà infatti il palcoscenico di un attesissimo incontro con il pubblico che vedrà protagonisti Grazia Kendi e Mattia Scudieri, due volti molto seguiti sui social network e amati da migliaia di fan. L’appuntamento promette di trasformarsi in una vera e propria festa all’insegna della condivisione, della musica e delle emozioni. Per i numerosi follower sarà l’occasione perfetta per incontrare dal vivo i propri beniamini, scattare fotografie, ricevere autografi e vivere un’esperienza unica lontano dagli schermi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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