Il diktat del Ministero così la Regione si prepara al rischio ebola | Nessun allarme ma siamo pronti

Da palermotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Regione Siciliana si sta preparando a gestire eventuali casi di Ebola, secondo le indicazioni del Ministero della Salute. La Regione ha dichiarato che non c'è motivo di allarme, ma sta rafforzando le misure di sorveglianza e assistenza. Dopo aver affrontato l'hantavirus, l'attenzione si concentra ora sulla possibilità di un contagio da virus Bundibugyo. La preparazione si svolge in modo coordinato e conforme alle direttive nazionali.

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Dopo l'hantavirus, la Regione Siciliana si sta attrezzando per affrontare in maniera unitaria e coerente il problema della sorveglianza e dell’assistenza in caso di rischio ebola (virus Bundibugyo), come previsto per tutto il territorio nazionale dall’ordinanza emanata dal Ministero della Salute. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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