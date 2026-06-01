Il diktat del Ministero così la Regione si prepara al rischio ebola | Nessun allarme ma siamo pronti

Notizia in breve

La Regione Siciliana si sta preparando a gestire eventuali casi di Ebola, secondo le indicazioni del Ministero della Salute. La Regione ha dichiarato che non c'è motivo di allarme, ma sta rafforzando le misure di sorveglianza e assistenza. Dopo aver affrontato l'hantavirus, l'attenzione si concentra ora sulla possibilità di un contagio da virus Bundibugyo. La preparazione si svolge in modo coordinato e conforme alle direttive nazionali.