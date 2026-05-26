Guerra Israele espande le operazioninel sud del Libano Attacco Usa in Iran | colpito sito di missili e navi

Da thesocialpost.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Israele ha annunciato di aver ampliato le operazioni nel sud del Libano. Nello stesso giorno, gli Stati Uniti hanno condotto un attacco contro un sito di missili e alcune navi in Iran. Le notizie si riferiscono a operazioni militari in Medio Oriente, con dettagli in aggiornamento.

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Le notizie di martedì 26 maggio sull’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, in diretta. Secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), gli Usa hanno condotto «attacchi di autodifesa» contro siti di lancio missilistico e imbarcazioni iraniane nello Stretto di Hormuz, nel contesto del cessate il fuoco tra i due Paesi e dei negoziati in corso per porre fine alla guerra. Lo rende noto la Cnn 15:52 Beirut, 11 morti tra cui 2 bambini in attacco di Israele Undici persone, fra cui due bambini, sono rimaste uccise e 15 ferite ieri in un bombardamento delle forze israeliane nel sud del Libano. Lo ha reso noto il ministero della Salute libanese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Guerra, Israele «espande le operazioninel sud del Libano». Attacco Usa in Iran: colpito sito di missili e navi
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