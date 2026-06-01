Riparato il guasto alla residenza universitaria Calamandrei | acqua di nuovo in tutti gli alloggi

L’impianto di erogazione idrica della residenza universitaria Calamandrei è stato riparato, permettendo il ritorno dell’acqua in tutti gli alloggi. La rottura che aveva causato l’interruzione è stata sistemata, garantendo nuovamente il servizio idrico agli ospiti della struttura. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata fornita sulle cause del guasto o sui tempi di intervento.

È stato riparato il guasto all’impianto di erogazione idrica della residenza universitaria Calamandrei: l’acqua è tornata a scorrere regolarmente in tutti gli alloggi.L’intervento, coordinato dall’Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario (DSU Toscana), ha consentito di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Alla residenza universitaria Calamandrei torna l’acqua. Riparato il guasto x.com

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