Studenti senz’acqua alla residenza universitaria Calamandrei Bagni chimici e docce nel cortile

Da firenzetoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da alcuni giorni, circa 350 studenti nella residenza universitaria Calamandrei, situata in viale Morgagni, affrontano un problema legato alla mancanza di acqua. Il guasto alla rete idrica ha reso inutilizzabili i bagni e le docce situati ai piani superiori dell’edificio. Per far fronte alla situazione, sono stati installati bagni chimici e docce nel cortile della struttura, mentre si attendono interventi di riparazione. La condizione ha causato disagi agli studenti che vivono nella struttura.

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Nella residenza universitaria Calamandrei, in viale Morgagni, circa 350 studenti sono da giorni alle prese con un grave guasto alla rete idrica che ha reso inutilizzabili bagni e docce ai piani superiori dell’edificio. Per far fronte alla situazione, gli studenti sono costretti a uscire dalla. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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