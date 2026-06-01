Rino La Mendola lascia il Genio civile per il Consiglio nazionale degli architetti | Chi arriverà prosegua il lavoro fatto

Rino La Mendola ha annunciato il suo passaggio dal ruolo di responsabile del Genio civile di Agrigento al Consiglio nazionale degli architetti. Dopo aver guidato l’ufficio per diversi anni, lascia questa posizione per assumere un nuovo incarico. Ha dichiarato che chi arriverà a sostituirlo dovrà continuare il lavoro già avviato. La sua decisione segna un cambio di passo nella sua carriera professionale.

Dopo gli anni alla guida del Genio civile di Agrigento, per Rino La Mendola si apre una nuova fase professionale. L’architetto lascia infatti l’incarico per assumere il ruolo di vicepresidente del Consiglio nazionale degli architetti, incarico ottenuto al termine delle elezioni che lo hanno visto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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