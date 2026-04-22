Passaggio di consegne all' Ordine degli architetti il grazie degli agronomi a La Mendola e gli auguri a Cimino

Il passaggio di consegne all’Ordine degli architetti ha visto un momento di riconoscimento pubblico, con gli agronomi che hanno espresso gratitudine al presidente uscente. Durante la cerimonia, sono stati rivolti anche gli auguri al nuovo presidente, mentre il presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali ha inviato un messaggio di saluto a nome di tutto il consiglio e degli iscritti. La cerimonia ha coinvolto diverse figure professionali del settore.

Come Presidente dell’Ordine dei dott. Agronomi e dott. Forestali della Provincia di Agrigento, a nome del mio Consiglio e dei miei Iscritti, desidero rivolgere un sentito saluto e le più vive congratulazioni al Presidente uscente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Agrigento conquista Roma: La Mendola vola al Consiglio Nazionale, Cimino torna alla guida dell'OrdineRino La Mendola segna un traguardo storico risultando il primo degli eletti al Consiglio nazionale degli architetti (Cna) per il mandato 2026-2031. Sibari sotto il fango, l’Ordine degli Agronomi avverteSibari Sotto il Fango: L’Allarme degli Agronomi, a Rischio un’Eccellenza Agricola La Piana di Sibari, cuore fertile della Calabria, è in ginocchio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Belve 10 - Conti: Il passaggio di consegne a De Martino un gesto d'affetto - Video; Passaggio di consegne: Isi è il nuovo commissario straordinario; Studio Aperto MAG: Il passaggio di consegne olimpico Video; Raddoppio ferroviario Mantova–Cremona–Codogno: ufficiale il passaggio di consegne nella gestione del progetto. Passaggio di consegne a Bolzano: Il Generale Alberto Vezzoli è il nuovo Comandante delle Truppe Alpine dell’EsercitoCambio al vertice delle Truppe Alpine a Bolzano: Alberto Vezzoli succede a Michele Risi dopo 45 anni di servizio. Cerimonia all’Eurac con le autorità militari. infodifesa.it Passaggio di consegne: Isi è il nuovo commissario straordinarioSubentra a De Gregorio al vertice per l’opera strategica. Dal territorio appello unanime per garantire i fondi anche al secondo lotto Piadena–Codogno e completare l’infrastruttura. laprovinciacr.it L’adozione del nuovo modello di Curriculum segna un passaggio concettuale rilevante: da documento statico allegato al diploma a sistema dinamico di costruzione e gestione del percorso dello studente. Tale trasformazione comporta, per le istituzioni scola x.com LabTv. . Quindici lavoratori del trasporto pubblico urbano sono stati sospesi da Trotta dopo il rientro in sede legato alle criticità dei mezzi. I sindacati contestano il provvedimento e denunciano una situazione ormai critica anche in vista del passaggio ad Air Ca - facebook.com facebook