Passaggio di consegne all' Ordine degli architetti il grazie degli agronomi a La Mendola e gli auguri a Cimino

Da agrigentonotizie.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il passaggio di consegne all’Ordine degli architetti ha visto un momento di riconoscimento pubblico, con gli agronomi che hanno espresso gratitudine al presidente uscente. Durante la cerimonia, sono stati rivolti anche gli auguri al nuovo presidente, mentre il presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali ha inviato un messaggio di saluto a nome di tutto il consiglio e degli iscritti. La cerimonia ha coinvolto diverse figure professionali del settore.

Come Presidente dell’Ordine dei dott. Agronomi e dott. Forestali della Provincia di Agrigento, a nome del mio Consiglio e dei miei Iscritti, desidero rivolgere un sentito saluto e le più vive congratulazioni al Presidente uscente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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