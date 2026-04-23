Architetti | Cimino torna presidente La Mendola vola al Nazionale ed è pronto all' addio al Genio civile

Questa mattina si è svolto il passaggio di consegne presso la sede dell’Ordine degli architetti di Agrigento. Alfonso Cimino è diventato il nuovo presidente, sostituendo Rino La Mendola, che lascia la guida provinciale dopo aver ottenuto il primo posto nelle votazioni per il rinnovo del Consiglio nazionale degli architetti. La Mendola si appresta a lasciare il suo incarico al Genio civile, mentre Cimino assume le nuove responsabilità.

Passaggio di consegne ufficiale questa mattina alla sede dell’Ordine degli architetti di Agrigento. Alfonso Cimino succede a Rino La Mendola, che lascia la guida provinciale dopo essere risultato il primo degli eletti nelle votazioni per il rinnovo del Consiglio nazionale degli architetti (Cna) a.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Temi più discussi: Architetti. Rino La Mendola eletto al Consiglio Nazionale, Alfonso Cimino nuovo presidente dell’Ordine di Agrigento; Agrigento conquista Roma: La Mendola vola al Consiglio Nazionale, Cimino torna alla guida dell'Ordine; La Mendola al Consiglio nazionale Architetti. Cimino presidente Ordine; Alfonso Cimino è il nuovo presidente dell’Ordine degli architetti di Agrigento.

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