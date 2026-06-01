Un annuncio recente ha sorpreso i tifosi della Juventus riguardo al rinnovo di Vlahovic. Le ultime notizie indicano che ci sono sviluppi significativi sul futuro dell’attaccante serbo. La società sta valutando le prossime mosse per il giocatore, ma non sono stati ancora comunicati dettagli ufficiali. La situazione resta in evoluzione e si attendono aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore.

Aggiornamenti importantissimi sul futuro dell’accattante serbo: ecco cosa sta accadendo in queste ore. Dusan Vlahovic sì, Dusan Vlahovic no. Il futuro dell’attaccante resta avvolto nel mistero e il suo rinnovo con la Juventus non appare per nulla scontato. Il serbo, che è stato fermo quasi 5 mesi quest’anno, è tornato in campo soltanto nel finale di stagione mettendo a segno gli ultimi 4 gol della Juve (Hellas Verona, Lecce e doppietta contro il Torino). Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it Ma cosa deciderà di fare ora il 26enne di Belgrado? A dire la sua è un ex bomber bianconero come Fabrizio Ravanelli che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso di un intervento a ‘Sportium’: “ In quattro stagioni, Dusan non ha mai fatto la differenza. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Calciomercato.it - Rinnovo Vlahovic, l’ultimo annuncio spiazza i tifosi della Juventus

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sarà RINNOVO | Vlahovic accetta l'offerta della Juventus

Notizie e thread social correlati

Milan, Vlahovic si avvicina? Moretto: “Rinnovo? Non c’è accordo tra le parti, valutazioni della Juventus …”Matteo Moretto ha aggiornato sulla situazione di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, sottolineando che non è stato raggiunto ancora un accordo...

Juventus, Vlahovic: rebus rinnovoIl rinnovo di contratto di Vlahovic alla Juventus sembra essere in stallo a causa di questioni legate a problemi fisici e questioni economiche.

Temi più discussi: Juve-Vlahovic, dai gol al rinnovo: cosa chiede lui, cosa offre il club, il braccio di ferro; Vlahovic-Juventus, ultimo atto? Il Napoli vuole Atta e Davis; Vlahovic, può essere l’ultima con la Juve: c’è aria di addio dopo quattro anni e mezzo; Vlahovic, quale destino? Cosa deve fare e non fare ora la Juve.

[La Stampa] Juve, per l'attacco la priorità è il rinnovo di Vlahovic. Kolo Muani e Mateta gli altri nomi caldi con Icardi sullo sfondo ? ow.ly/4yIF50Z5VCm x.com

Calciomercato Juventus: attaccante in arrivo e Vlahovic ha decisoLa Juventus lavora per definire il futuro dell'attacco. Difficile la permanenza di Vlahovic, più semplice invece tornare sul mercato per riportare a Torino un n ... sportface.it

vlahovic è molto probabilmente una scelta di spaletti piuttosto che di comolli reddit

Pagina 0 | Vlahovic e la Juve prigionieri in stallo, siamo ai titoli di coda: l’ennesimo smacco per SpallettiSenza un segnale a stretto giro da parte del serbo, il club bianconero chiuderà i discorsi per il rinnovo: non si vuole sforare il tetto Yildiz ... tuttosport.com