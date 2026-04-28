Juventus Vlahovic | rebus rinnovo

Il rinnovo di contratto di Vlahovic alla Juventus sembra essere in stallo a causa di questioni legate a problemi fisici e questioni economiche. Nonostante l’allenatore della squadra abbia più volte sottolineato l'importanza del centravanti serbo per il progetto della prossima stagione, non ci sono ancora segnali concreti riguardo a un possibile accordo tra le parti. La situazione rimane complessa e aperta a sviluppi futuri.

Rebus Vlahovic: il rinnovo si arena tra dubbi fisici e nodi economici. Nonostante Luciano Spalletti consideri Dusan Vlahovic il perno centrale del suo progetto tecnico per la prossima stagione, il futuro del centravanti serbo alla Juventus appare tutt’altro che scontato. La trattativa per il rinnovo del contratto, in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Vlahovic: rebus rinnovo Juventus: fissato l'incontro con Vlahovic per il rinnovo Notizie correlate Juventus, rebus Vlahovic: niente Milan e come cambia il futuro | CML’attaccante serbo costretto a fermarsi nuovamente ai box per infortunio: tegola per Spalletti e rinnovo sempre in bilico Stagione maledetta per... Leggi anche: Napoli, rebus Spinazzola: rinnovo in bilico, la Juventus prova il sorpasso Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Juventus, futuro Vlahovic: rinnovo ancora in bilico, e spunta un'altra big; Gelo Vlahovic, i tifosi della Juventus stentano a crederci: è cambiato tutto; Juventus, gelo tra Vlahovic e la Juve: rinnovo bloccato; Vlahovic e il rebus rinnovo: il Milan si inserisce? C’è uno spiraglio ancora aperto. Juventus, Vlahovic tra rinnovo e mercato: resta la priorità dei bianconeriIl futuro di Dusan Vlahovic resta uno dei temi centrali in casa Juventus. Il contratto dell’attaccante serbo è in scadenza e, nonostante una stagione resa complicata anche da un lungo infortunio, la v ... gonfialarete.com Juventus, Vlahovic pronto per le ultime 4 partite. E può riprendere anche la trattativa sul rinnovoIn casa Juventus c'è grande attenzione verso le ultime 4 partite di campionato, con l'obiettivo di mantenere (almeno) il quarto posto. tuttomercatoweb.com LE CONSEGUENZE DEL DERBY Scontri al derby di Torino, condannati tre ultras della Juventus : obbligo di firma anche per le gare all'estero - facebook.com facebook ESCLUSIVA di #Juventusnews24 con Alfonso #Montero Cosa rappresenta la #Juventus per papà Paolo e quali consigli gli ha dato prima del suo arrivo in bianconero nel 2022 JUVENTINITÀ VERA INTERVISTA COMPLETA NEL PRIMO COMM x.com