Matteo Moretto ha aggiornato sulla situazione di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, sottolineando che non è stato raggiunto ancora un accordo tra le parti riguardo al rinnovo di contratto. La società sta valutando diverse opzioni e non ci sono conferme ufficiali su eventuali movimenti di mercato. La vicenda rimane aperta, con il giocatore che potrebbe essere coinvolto in future trattative.

Il principale obiettivo del Milan nella prossima sessione di calciomercato è quello di sistemare, una volta per tutte, la situazione attaccante. Come ribadito più volte, serve un numero 9 che alzi il livello del reparto offensivo del Diavolo. Uno dei nomi più chiacchierati intorno al Milan è Dusan Vlahovic, ma a condizione che il serbo si liberi a zero dalla Juventus. A dare importanti novità sul suo possibile rinnovo con la 'Vecchia Signora' è Matteo Moretto nell'ultimo video nel canale YouTube di Fabrizio Romano. Ecco, quindi, le sue parole. "Vi avevo raccontato di come le parti stavano trattando sul rinnovo, Vlahovic ha il contratto in scadenza che termina tra qualche settimana, il 30 giugno Vlahovic è ufficialmente libero per poter scegliere una nuova squadra.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Vlahovic si avvicina? Moretto: “Rinnovo? Non c’è accordo tra le parti, valutazioni della Juventus …”

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