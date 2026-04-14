Questa settimana si preannuncia decisiva per il futuro di Dusan Vlahovic, con un nuovo incontro previsto con il suo agente. Secondo quanto riportato da fonti vicine alla società, si stanno definendo i dettagli per il rinnovo del contratto del giocatore serbo. La Juventus sembra voler accelerare le trattative e lavorare per trovare un accordo che possa consolidare il suo ruolo nel club.

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© Calcionews24.com - Vlahovic Juve, settimana calda: atteso un nuovo incontro con Ristic. Le sensazioni dalla Continassa sul rinnovo del serbo

“Vlahovic–Juve: nuovo incontro! Prima offerta sul tavolo”

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Rinnovo Vlahovic, la Juve accelera: nuovo incontro con l’entourage atteso nei prossimi giorni. Ecco le ultimeRinnovo Vlahovic, la Juve accelera: nuovo incontro con l’entourage atteso nei prossimi giorni.

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Juventus, settimana decisiva per Vlahovic: rientro in campo e rinnovo a un passo, ecco il dettaglio che mancaVlahovic è pronto al rientro a oltre quattro mesi dall’infortunio, intanto la trattativa con la Juventus per il rinnovo di contratto avanza: manca soltanto un dettaglio ... sport.virgilio.it

Juve, gli stranieri con più presenze: Vlahovic supera Mandzukic, Bremer come De Ligt, McKennie vola - facebook.com facebook

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