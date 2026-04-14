Rinnovo Vlahovic | in settimana possibile nuovo incontro con Ristic cosa filtra dalla Continassa sul futuro del serbo

Da juventusnews24.com 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana potrebbe esserci un nuovo incontro tra la dirigenza bianconera e l'agente del giocatore, Ristic, per discutere il rinnovo di contratto di un attaccante. Attualmente, tra le parti ci sono differenze sulle cifre offerte, con particolare attenzione ai bonus inclusi nel nuovo accordo. La trattativa si svolge alla Continassa, sede della squadra, e riguarda principalmente la definizione di un’intesa economica.

di Luca Fioretti Rinnovo Vlahovic: c’è distanza sulle cifre, la dirigenza bianconera incontra l’agente Ristic per superare l’ostacolo legato ai bonus del contratto. Le ultime notizie diffuse dal  Corriere dello Sport  fanno il punto della situazione sul futuro di  Dusan Vlahovic. La volontà comune di proseguire insieme c’è ed è  estremamente forte. Il centravanti  bianconero  e il club intendono rinnovare il  contratto  attualmente in scadenza nel prossimo mese di giugno. Nonostante queste  ottime intenzioni  di base, le parti devono ancora colmare una  notevole distanza  per raggiungere l’intesa definitiva. Il nodo da sciogliere riguarda prettamente le cifre del prolungamento, un dettaglio  assolutamente fondamentale  per blindare la permanenza del ragazzo e vederlo protagonista sul  campo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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