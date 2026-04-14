Rinnovo Vlahovic | in settimana possibile nuovo incontro con Ristic cosa filtra dalla Continassa sul futuro del serbo

Questa settimana potrebbe esserci un nuovo incontro tra la dirigenza bianconera e l'agente del giocatore, Ristic, per discutere il rinnovo di contratto di un attaccante. Attualmente, tra le parti ci sono differenze sulle cifre offerte, con particolare attenzione ai bonus inclusi nel nuovo accordo. La trattativa si svolge alla Continassa, sede della squadra, e riguarda principalmente la definizione di un’intesa economica.

di Luca Fioretti Rinnovo Vlahovic: c’è distanza sulle cifre, la dirigenza bianconera incontra l’agente Ristic per superare l’ostacolo legato ai bonus del contratto. Le ultime notizie diffuse dal Corriere dello Sport fanno il punto della situazione sul futuro di Dusan Vlahovic. La volontà comune di proseguire insieme c’è ed è estremamente forte. Il centravanti bianconero e il club intendono rinnovare il contratto attualmente in scadenza nel prossimo mese di giugno. Nonostante queste ottime intenzioni di base, le parti devono ancora colmare una notevole distanza per raggiungere l’intesa definitiva. Il nodo da sciogliere riguarda prettamente le cifre del prolungamento, un dettaglio assolutamente fondamentale per blindare la permanenza del ragazzo e vederlo protagonista sul campo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic: in settimana possibile nuovo incontro con Ristic, cosa filtra dalla Continassa sul futuro del serbo Rinnovo Vlahovic, la Juventus ha trovato la carta per convincere il bomber serbo. Cosa filtra dalla Continassadi Redazione JuventusNews24Rinnovo Vlahovic, la Juventus ha trovato la carta per convincere il bomber serbo a firmare il prolungamento. Perin Juve, dalla cessione sfumata al possibile rinnovo del contratto. Che cosa filtra dalla Continassadi Angelo CiarlettaPerin Juve, dalla cessione sfumata a gennaio al possibile rinnovo del contratto con i bianconeri. Clamoroso Vlahovic | VUOLE RESTARE alla Juventus | Nuovo incontro Comolli rinvia tutto: “Vlahovic rinnova Se ne parla a fine stagione”. Secondo voi il serbo resterà o andrà via “Il rinnovo di Vlahovic Non aspettatevi niente prima della fine della stagione”. Parola di Damien Comolli. L’ad bianconero, a Pinerolo per seg - facebook.com facebook #Comolli: "Rinnovo Juve a giorni, ma non è Vlahovic. L'impatto di Spalletti e il mercato con o senza Champions" x.com