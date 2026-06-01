Rinnovo delle reti del gas non solo scavi | a Forlì oltre 11 mila metri quadri di nuovi asfalti già completati

Notizia in breve

A Forlì, sono stati completati oltre 11 mila metri quadrati di nuovi asfalti nell'ambito dei lavori di rinnovo delle reti del gas. Le operazioni, che riguardano anche le reti dell'acqua, sono state realizzate da Inrete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera. I lavori sono in corso in diverse aree della città, con l'obiettivo di aggiornare le infrastrutture obsolete.