Rinnovo delle reti del gas non solo scavi | a Forlì oltre 11 mila metri quadri di nuovi asfalti già completati
A Forlì, sono stati completati oltre 11 mila metri quadrati di nuovi asfalti nell'ambito dei lavori di rinnovo delle reti del gas. Le operazioni, che riguardano anche le reti dell'acqua, sono state realizzate da Inrete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera. I lavori sono in corso in diverse aree della città, con l'obiettivo di aggiornare le infrastrutture obsolete.
Proseguono a ritmo serrato in diverse zone di Forlì i lavori di riqualificazione delle reti acqua e gas obsolete messi in campo da Inrete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera che si occupa della distribuzione di gas ed energia elettrica. Gli interventi riprenderanno da mercoledì e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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#barilla’ #vlhovic dato inconfutabile di straordinaria incidenza offensiva nonostante lunghe assenze è terzo cannoniere bianconero e nn teme confronti nei rapporti minuti reti.. ammonimento ai vertici della #juve si valuti bene nella trattativa per rinnovo rischio x.com
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