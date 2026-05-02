Ex Reggiani | al via le demolizioni di oltre 40 mila metri quadri di capannoni
Nella zona di Bergamo, sono iniziati i lavori di demolizione di oltre 40 mila metri quadrati di capannoni. Nei prossimi giorni verrà avviata la distruzione della parte sud dell’area. Le operazioni prevedono l’abbattimento delle strutture che occupano l’intera zona, in conformità con le autorizzazioni già concesse. La demolizione riguarda diverse costruzioni situate in un’area precedentemente occupata da attività industriali.
Bergamo. Nei prossimi giorni entreranno nel vivo i lavori di demolizione della parte sud dell’area ex Reggiani di via Legrenzi, di proprietà della società riconducibile a Francesco Manzi, interesseranno i capannoni degli ex reparti tessili posti più a ridosso della Roggia Serio per una superficie di oltre 40 mila metri quadri. Una demolizione già iniziata nei mesi scorsi sull’area a nord, acquisita a fine dell’anno scorso dalla CRS Impianti e Costruzioni ma che, con gli interventi delle prossime settimane nella parte sud, assumerà una dimensione estremamente rilevante, lasciando nel contempo intatti i volumi che saranno mantenuti anche nella successiva proposta di riqualificazione.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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