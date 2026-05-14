Oltre 10 mila metri di verde 11 bacini la ciclabile e la mega area fitness | ecco il nuovo parco alle porte di Monza

Nelle vicinanze di Monza è stato aperto un nuovo parco che si estende su oltre 10.000 metri quadrati di spazi verdi. L’area comprende 11 bacini d'acqua, una pista ciclabile e una vasta zona dedicata all’attività fisica. La struttura mira a offrire diverse possibilità di svago e sport all’interno di un contesto naturale recentemente riqualificato. La realizzazione è stata completata e resa accessibile al pubblico.

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Vanterà oltre 10 mila metri quadrati di verde, 11 bacini d'acqua e anche una ciclabile e una mega area fitness. Si tratta del nuovo parco dell'acqua che sorgerà in via Aldo Moro a Brugherio, un progetto pensato per coniugare gestione sostenibile delle acque meteoriche, riqualificazione ambientale.🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Apre il nuovo parco dello sport alle porte di Monza Temi più discussi: Savino Del Bene cresce in Spagna: acquisite 3 società del Grupo Marítima Sureste; TuttoFood Milano 2026: programma ed eventi da non perdere; Oltre 10 mila fulmini e grandinate in Lombardia, nuovi temporali in arrivo nel weekend; Paura sul volo Air France Shanghai-Parigi: motore in avaria, atterraggio d’emergenza a Monaco. Il report di Arpa Lombardia sull’ondata di maltempo dell’11 maggio: piogge fino a 50 millimetri e raffiche a 60 km/h. Da giovedì 14 maggio attese nuove precipitazioni, con neve sulle Alpi oltre i 1500 metri. x.com Oltre 10 mila fulmini e grandinate in Lombardia, nuovi temporali in arrivo nel weekendIl report di Arpa Lombardia sull’ondata di maltempo dell’11 maggio: piogge fino a 50 millimetri e raffiche a 60 km/h. Da giovedì 14 maggio attese nuove precipitazioni, con neve sulle Alpi oltre i 1500 ... ecodibergamo.it Maltempo, lunedì oltre 10mila fulmini caduti, grandinate e raffiche fino a 60 km/h a BresciaOltre 10 mila fulmini, accumuli di pioggia totali che hanno raggiunto i 50 mm, grandinate anche di grosse dimensioni e raffiche di vento con punte massime ... bsnews.it