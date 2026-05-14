Oltre 10 mila metri di verde 11 bacini la ciclabile e la mega area fitness | ecco il nuovo parco alle porte di Monza
Nelle vicinanze di Monza è stato aperto un nuovo parco che si estende su oltre 10.000 metri quadrati di spazi verdi. L’area comprende 11 bacini d'acqua, una pista ciclabile e una vasta zona dedicata all’attività fisica. La struttura mira a offrire diverse possibilità di svago e sport all’interno di un contesto naturale recentemente riqualificato. La realizzazione è stata completata e resa accessibile al pubblico.
Vanterà oltre 10 mila metri quadrati di verde, 11 bacini d'acqua e anche una ciclabile e una mega area fitness. Si tratta del nuovo parco dell'acqua che sorgerà in via Aldo Moro a Brugherio, un progetto pensato per coniugare gestione sostenibile delle acque meteoriche, riqualificazione ambientale.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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