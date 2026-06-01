A Rimini, durante l’evento RiminiWellness, la Wellness Foundation ha presentato iniziative dedicate alla salute, all’ambiente e alla qualità della vita. La promozione del wellness si concentra sul miglioramento degli spazi abitativi e pubblici. Non sono stati annunciati interventi specifici o finanziamenti, ma l’attenzione si rivolge a politiche che integrino il benessere personale con l’ambiente circostante. L’obiettivo è sensibilizzare sul ruolo degli ambienti nella salute complessiva delle persone.

Promuovere la cultura del wellness significa intervenire non solo sul benessere individuale, ma anche sulla qualità degli spazi in cui vivono le persone. Lo ha ricordato Federica Alberti, direttrice della Wellness Foundation, illustrando i progetti sviluppati in Romagna e, più recentemente, a Milano. L’obiettivo è favorire uno stile di vita più sano attraverso interventi sul verde urbano, la mobilità sostenibile e la creazione di spazi aperti dedicati all’attività fisica e alla socialità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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RiminiWellness – Wellness Foundation: salute, ambiente e qualità della vita

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