RiminiWellness – Erba Vita | benessere della persona e attenzione all’ambiente

Durante l'evento RiminiWellness, Erba Vita ha presentato iniziative dedicate al benessere della persona e alla tutela ambientale. L'azienda, specializzata nel settore del benessere naturale, ha sottolineato il proprio impegno nel mettere al centro l’attenzione alla salute individuale e alla sostenibilità ambientale. La partecipazione ha incluso presentazioni e interventi focalizzati sulle pratiche e sui prodotti che promuovono uno stile di vita più equilibrato e rispettoso dell’ambiente.

Mettere la persona al centro è la missione di Erba Vita, azienda specializzata nel settore del benessere naturale. Il direttore marketing Gabriele Di Vanni ha spiegato che l’azienda sviluppa oltre 1.500 prodotti pensati per accompagnare le persone nelle diverse fasi della vita. Parallelamente prosegue il percorso verso una maggiore sostenibilità, con particolare attenzione a packaging riciclati e riciclabili e a certificazioni che attestano l’impegno nella tutela dell’ambiente, degli animali e degli ecosistemi marini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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RiminiWellness – Erba Vita: benessere della persona e attenzione allambiente

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