Sicurezza ambiente e qualità della vita

Il candidato sindaco Luca Morganti ha annunciato il suo impegno per la gestione della sicurezza, dell’ambiente e della qualità della vita nella città. Sottolinea l’importanza di proseguire le attività avviate negli ultimi anni, con un approccio basato sulla concretezza e sulla pianificazione. La sua proposta si concentra sulla continuità delle iniziative già avviate, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei cittadini e garantire stabilità nel tempo.

Il candidato sindaco Luca Morganti, punta su continuità, concretezza e programmazione, partendo dal lavoro svolto negli ultimi anni e guardando con decisione al futuro. Il programma richiama una stagione intensa di interventi, finanziamenti ottenuti e opere che hanno migliorato servizi, sicurezza e qualità della vita del paese. Dalla riqualificazione del centro storico e piazza 25 Aprile, al recupero dell’ex Palazzo Comunale, oggi sede di aggregazione sociale, biblioteca e museo, fino agli interventi su strade, scuole, impianti sportivi e spazi pubblici, l’azione amministrativa viene presentata come base solida da cui ripartire. L’excursus...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Commissione Ambiente del 6 maggio 2026

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