Durante RiminiWellness, Pasta Garofalo ha annunciato un progetto dedicato al riciclo e all’innovazione nel settore alimentare. L’azienda ha illustrato iniziative volte a ridurre gli sprechi e a sviluppare prodotti più sostenibili. Non sono stati forniti dettagli specifici sui metodi adottati, ma l’obiettivo dichiarato è di coniugare attenzione all’ambiente con la cura del consumatore.

Salvaguardia dell'ambiente e attenzione ai consumatori sono i pilastri dell'impegno di Pasta Garofalo. La responsabile marketing Marilena Esposito ha ricordato che tutti gli imballaggi primari dell'azienda sono riciclabili e che quelli secondari sono realizzati con carta riciclata. Sul fronte nutrizionale, l'azienda ha presentato "Strapasta", una nuova pasta ad alto contenuto di fibre e proteine ottenuta esclusivamente da grano, grazie a una tecnologia proprietaria che mantiene gusto e consistenza simili alla pasta tradizionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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RiminiWellness – Pasta Garofalo punta su riciclo e innovazione alimentare

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