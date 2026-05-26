Innovazione | Prse 2026 premiata innovazione italiana su riciclo Pet bianco opaco

Un progetto italiano di riciclo del PET bianco opaco è stato premiato alla Prse 2026. L'iniziativa coinvolge l'industria alimentare e altre aziende, concentrandosi sulla trasformazione del PET usato in nuovi prodotti. Il riconoscimento evidenzia l'attenzione verso le pratiche di sostenibilità e l'innovazione nel settore del riciclo dei materiali plastici. La collaborazione tra diversi attori ha portato a risultati che puntano a migliorare le modalità di recupero e riutilizzo delle plastiche.

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Un progetto nato dalla collaborazione tra l'industria alimentare di Parmalat, quella del riciclo di Dentis Recycling Italy e il sistema di raccolta Coripet ha conquistato uno dei più importanti riconoscimenti europei dedicati alla sostenibilità e all'innovazione nel mondo della plastica riciclata. In occasione del Plastic Recycling Show Europe 2026 (Prse), tenutosi ad Amsterdam, la bottiglia in Pet bianco opaco con il 50% di materiale riciclato per latte Uht sviluppata da Parmalat è stata premiata come Plastic Packaging Product of the Year. Il progetto, realizzato da Parmalat - attiva in Italia nel... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Intervista con Vincenzo Tundo, Direttore Commerciale e Marketing di Acqua Minerale San Benedetto

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