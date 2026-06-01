A RiminiWellness, il direttore marketing di Freddy ha annunciato una nuova tecnologia brevettata dall’azienda, sottolineando l’impegno per innovazione e sostenibilità nel settore sportivo. La presentazione si è concentrata sulla tecnologia come strumento per promuovere il movimento e uno stile di vita sano. La novità si inserisce nel contesto di un’azienda che pone al centro della propria filosofia il benessere attraverso l’attività fisica.

Il movimento come elemento fondamentale per una vita sana è al centro della filosofia di Freddy. Il direttore marketing Alessandro Costa ha presentato a RiminiWellness una nuova tecnologia brevettata sviluppata dall’azienda, confermando l’attenzione all’innovazione nel settore sportivo. Sul fronte ambientale, Freddy sta portando avanti diverse iniziative per ridurre il proprio impatto, dall’utilizzo di veicoli aziendali elettrici alla scelta di fornitori che impiegano energia proveniente da fonti rinnovabili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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RiminiWellness – Freddy: innovazione e sostenibilità al servizio del movimento

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