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Il Consiglio di amministrazione di Banca Centro Toscana Umbria ha approvato il bilancio 2025, che sarà sottoposto all’assemblea dei soci. Il documento evidenzia un utile netto di 16,7 milioni di euro, mantenendo un andamento positivo sia in termini di risultati economici che patrimoniali. La banca ha deciso di mantenere un approccio improntato a prudenza, continuità e solidità, con un focus sulla sostenibilità e l’innovazione.

Disco verde dal Consiglio di amministrazione di Banca Centro Toscana Umbria al bilancio 2025 da sottoporre all’assemblea dei soci: nel segno della continuità, prudenza e solidità, con un utile al netto delle tasse di 16,7 milioni di euro, la Bcc conferma i positivi valori reddituali e patrimoniali. La raccolta globale si attesta a 3,1 miliardi, gli impieghi netti a 1,3 miliardi, cresce la raccolta qualificata (+18,19% pari a +87 milioni), confermando la vicinanza della rete di 70 filiali in Toscana e Umbria e degli specialisti corporate, private, Retail ai soci e clienti dei territori di competenza. Il total capital ratio si attesta al 25,11%, grande attenzione ai rischi, con un più che positivo dato degli npe netti allo 0,37%, di cui sofferenze nette allo 0,04%. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Banca Centro "Sostenibilità e innovazione. Siamo al servizio della comunità" Articoli correlati Nuovo contratto dei metalmeccanici: al centro innovazione organizzativa e sostenibilitàÈ stato presentato nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio nella sede di Confindustria Bergamo l’accordo di rinnovo del contratto nazionale... Banca MPS e Confagricoltura: nuovo accordo per sostenere credito, innovazione e sostenibilità nelle imprese agricoleSiglata la partnership tra Banca MPS e Confagricoltura per facilitare l’accesso al credito e supportare investimenti in innovazione, digitalizzazione... Tutti gli aggiornamenti su Banca Centro Temi più discussi: BILANCIO 2025 POSITIVO PER BANCA CENTRO: SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE; Rapina alla Banca Centro Toscana Umbria di Ponte San Giovanni: arrestato 47enne; CORSE IN PROVINCIA – PRIMO APPUNTAMENTO A MOCIANO 24-03-2026; Eventi e scadenze: settimana del 23 marzo 2026. Banca Centro Sostenibilità e innovazione. Siamo al servizio della comunitàDisco verde dal Consiglio di amministrazione di Banca Centro Toscana Umbria al bilancio 2025 da sottoporre all’assemblea dei ... lanazione.it Bilancio 2025 positivo per Banca Centro: sostenibilità e innovazione al servizio della comunitàIl Consiglio di amministrazione di Banca Centro Toscana Umbria ha approvato il bilancio 2025 da sottoporre all’assemblea dei ... orvietosi.it Banca Centro Toscana Umbria ha approvato il bilancio 2025 - facebook.com facebook