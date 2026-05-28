Cyclopes ha aperto la sua partecipazione a RiminiWellness 2026, evento internazionale dedicato a wellness, fitness, innovazione e qualità della vita. La prima giornata si è concentrata su temi legati a benessere e turismo lento. La manifestazione si svolge nella città italiana e rappresenta un punto di riferimento nel settore. La presenza di Cyclopes si inserisce tra le iniziative incentrate su innovazione e promozione di stili di vita sani.

Si apre ufficialmente l’esperienza di Cyclopes a RiminiWellness 2026, uno degli appuntamenti internazionali più importanti dedicati al mondo del wellness, fitness, innovazione e qualità della vita. “Essere presenti a RiminiWellness rappresenta per noi un traguardo importante e un’opportunità straordinaria per raccontare il lavoro che stiamo costruendo sul territorio” – commenta il direttore tecnico Augusto Ozzella. “La partecipazione all’Innovation Area conferma il valore della nostra idea e ci permette di confrontarci con realtà nazionali e internazionali che stanno ridefinendo il futuro del wellness”. Durante il Day One, Cyclopes ha posto particolare attenzione al progetto ATR ITALIA sviluppato in sinergia con Projenia SCS, dedicato alla promozione del turismo nelle aree interne della Romagna e alla valorizzazione del turismo lento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cyclopes debutta a RiminiWellness 2026: innovazione, benessere e turismo lento protagonisti del Day One

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