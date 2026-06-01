RiminiWellness – Ferrarini | il benessere passa da gusto e sostenibilità

Da quotidiano.net 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante RiminiWellness, Ferrarini ha affermato che il benessere include sia un’alimentazione equilibrata sia il rispetto dell’ambiente. L’azienda ha sottolineato l’importanza di pratiche sostenibili nel settore alimentare, collegandole alla salute dei consumatori. Non sono stati forniti dettagli specifici su iniziative o progetti. La presentazione ha evidenziato l’intento di coniugare gusto e sostenibilità come parte di un approccio complessivo al benessere.

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Per Ferrarini il concetto di benessere non riguarda soltanto l'alimentazione sana, ma anche il rispetto dell'ambiente. Lo ha spiegato il direttore marketing Claudio Rizzi, sottolineando come l'azienda investa nella riduzione della plastica e nel risparmio energetico. Accanto alla sostenibilità, resta centrale la qualità del prodotto: secondo Rizzi un alimento pensato per il benessere deve essere equilibrato dal punto di vista nutrizionale, ma anche appagante e gustoso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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