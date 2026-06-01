RiminiWellness – Ferrarini | il benessere passa da gusto e sostenibilità

Notizia in breve

Durante RiminiWellness, Ferrarini ha affermato che il benessere include sia un’alimentazione equilibrata sia il rispetto dell’ambiente. L’azienda ha sottolineato l’importanza di pratiche sostenibili nel settore alimentare, collegandole alla salute dei consumatori. Non sono stati forniti dettagli specifici su iniziative o progetti. La presentazione ha evidenziato l’intento di coniugare gusto e sostenibilità come parte di un approccio complessivo al benessere.