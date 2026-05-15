A RiminiWellness il benessere tra performance community e approccio olistico

A RiminiWellness 2026, in programma dal 28 al 31 maggio presso la Fiera di Rimini, si presentano diverse novità nel settore del fitness. Tra le proposte ci sono il Barre training evolution, il BodyPump Heavy, la combinazione di zumba e lift, e lo Striding walking workout. L'evento si svolge sia in fiera che sulla Riviera, offrendo uno spaccato delle ultime tendenze in ambito di allenamento e benessere. La manifestazione riunisce professionisti, appassionati e aziende del settore, evidenziando l'attenzione crescente verso approcci olistici e community-oriented.

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Roma, 15 mag. (Adnkronos Salute) - Dal Barre training evolution al BodyPump Heavy, dal zumba + lift allo Striding walking workout, a RiminiWellness 2026 - dal 28 al 31 maggio alla Fiera del capoluogo romagnolo e sulla Riviera - arrivano tutte le nuove tendenze del fitness. Assieme a nuovi approcci come quello olistico che si afferma in chiave scientifica e integrata, tra lavoro sul sistema nervoso e nuove esperienze di benessere. La 26esima edizione della manifestazione internazionale, spiega Italian exhibition group (Ieg) in una nota, amplia il proprio ecosistema di eventi, discipline e format. Il Barre training evolution, ad esempio, presentato da Fif - Federazione italiana fitness, rilegge il lavoro alla sbarra integrando pilates, functional training e reformer. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - A RiminiWellness il benessere tra performance, community e approccio olistico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Benessere olistico a Villalba: nasce Katoa tra meditazione e suono? Cosa sapere A Villalba apre Katoa, centro olistico della dottoressa Cecilia Melelli in Corso Italia. Torna RiminiWellness. Fitness e innovazione. Il benessere si evolveLa 20ª edizione di RiminiWellness, in programma dal 28 al 31 maggio 2026 presso il quartiere fieristico di Rimini e sulla Riviera, segna un traguardo... A RiminiWellness il benessere tra performance, community e approccio olisticoDal 28 al 31 maggio alla Fiera del capoluogo romagnolo e sulla Riviera 4 giorni di gare e migliaia di atleti coinvolti in un format internazionale che mette alla prova resistenza, forza e strategia ... adnkronos.com RiminiWellness 2026, il fitness tra innovazione, comunità e benessere olisticoDal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera la 20ª edizione esplora nuovi trend del wellness tra allenamento, movimento quotidiano e approcci integrati al corpo e alla mente ... altarimini.it Attesi 30 padiglioni tra fitness, salute e nuovi trend del benessere #Rimini #Eventi x.com