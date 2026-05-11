L’IA del benessere a RiminiWellness
Durante RiminiWellness, si è assistito anche a un approfondimento sull’uso dell’intelligenza artificiale nel settore del benessere. La fiera ha visto la presentazione di nuove tecnologie in grado di personalizzare programmi di allenamento e monitorare la salute attraverso dispositivi intelligenti. Sono stati organizzati incontri e dimostrazioni che hanno coinvolto professionisti e visitatori, creando un ambiente in cui l’innovazione tecnologica si integra alle pratiche di benessere.
C'è un momento preciso in cui una fiera diventa qualcosa di più. Qualcosa di più difficile da definire, ma di più facile da percepire. RiminiWellness, che quest'anno taglia il traguardo della ventesima edizione, sembra avvicinarsi a quel momento. Non è più soltanto la manifestazione di riferimento per il mondo del fitness e del benessere. Si prepara a diventare una piattaforma, un osservatorio, un laboratorio in cui si costruisce il futuro di un settore che non assomiglia più a quello di vent'anni fa. In programma alla Fiera di Rimini dal 28 al 31 maggio 2026, questa edizione porta con sé un cambiamento di prospettiva, con il wellness che si trasforma in un sistema integrato di tecnologie, dati e prevenzione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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