L’IA del benessere a RiminiWellness

Durante RiminiWellness, si è assistito anche a un approfondimento sull’uso dell’intelligenza artificiale nel settore del benessere. La fiera ha visto la presentazione di nuove tecnologie in grado di personalizzare programmi di allenamento e monitorare la salute attraverso dispositivi intelligenti. Sono stati organizzati incontri e dimostrazioni che hanno coinvolto professionisti e visitatori, creando un ambiente in cui l’innovazione tecnologica si integra alle pratiche di benessere.

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