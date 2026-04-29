Stroncone il Laboratorio di riciclo creativo | Attenzione all’ambiente e benessere delle persone possono viaggiare insieme

A Stroncone è stato inaugurato un nuovo laboratorio dedicato al riciclo creativo, nato dalla collaborazione tra il Comune e l’associazione Auser di Terni. Lo spazio si propone di trasformare materiali di scarto in oggetti utili, promuovendo pratiche sostenibili e il coinvolgimento della comunità. L’obiettivo è unire attenzione all’ambiente e benessere delle persone, favorendo momenti di condivisione e partecipazione.

Trasformare lo scarto in risorsa e la solitudine in condivisione. Il nuovo Laboratorio di riciclo creativo di Stroncone è nato grazie alla collaborazione tra il Comune e l’associazione Auser di Terni. L’iniziativa è partita a metà del mese corrente nel punto lettura di via dell’Orno e sta già.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: ‘Esploratori delle emozioni: mappe per navigare insieme’, laboratorio creativo per bimbi e genitori Rintracciarsi: laboratorio creativo di esplorazione delle esperienze femminiliSabato 21 marzo, dalle 9:30 alle 11:30, a San Pietro al Natisone, si terrà “Rintracciarsi”, un laboratorio promosso dal Comune di San Pietro al...