RiminiWellness da sogno Boom di presenze in fiera | Edizione migliore di sempre

Notizia in breve

L'edizione di quest'anno di RiminiWellness ha registrato un aumento del 15% delle presenze rispetto all'anno precedente, raggiungendo un numero di partecipanti che ha superato le precedenti edizioni. La fiera si è conclusa con un’affluenza record, considerata la più alta di sempre. Non sono stati comunicati dettagli sulla distribuzione dei visitatori o sulle modalità di partecipazione. La manifestazione si è svolta nel tradizionale periodo di giugno, attirando un pubblico numeroso e variegato.