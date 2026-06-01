RiminiWellness da sogno Boom di presenze in fiera | Edizione migliore di sempre
L'edizione di quest'anno di RiminiWellness ha registrato un aumento del 15% delle presenze rispetto all'anno precedente, raggiungendo un numero di partecipanti che ha superato le precedenti edizioni. La fiera si è conclusa con un’affluenza record, considerata la più alta di sempre. Non sono stati comunicati dettagli sulla distribuzione dei visitatori o sulle modalità di partecipazione. La manifestazione si è svolta nel tradizionale periodo di giugno, attirando un pubblico numeroso e variegato.
Rimini, 1 giugno 2026 – Quindici. È questo il numero magico di RiminiWellness: 15% come il balzo in avanti che l’edizione di quest’anno ha fatto registrare nelle presenze. Un successo travolgente per la ventesima edizione finita ieri, che ha trasformato la riviera nell’ombelico del mondo del benessere, richiamando tantissimi appassionati da ben 140 Paesi diversi. È stata l’edizione dei record, capace di mettere in vetrina oltre 400 brand, accogliere 30 start up e accreditare la bellezza di 670 giornalisti. I numeri del resto parlano chiarissimo: oltre 2mila ore di allenamento, 12 palchi sempre attivi e il grande coinvolgimento del fuori salone, con i suoi 200 eventi sparsi per tutta la città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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