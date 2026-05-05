salerno boom di presenze per la xxxiv fiera del crocifisso ritrovato

La XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato si è svolta nel centro storico di Salerno dal 30 aprile al 3 maggio 2026, attirando un gran numero di visitatori. Durante i quattro giorni di esposizione, sono state registrate numerose presenze, con una partecipazione significativa di pubblico proveniente anche da altre città. L’evento ha coinvolto diversi espositori e ha portato un notevole afflusso di persone nella zona antica della città.

Un successo di pubblico per la XXXIV edizione della Fiera del Crocifisso Ritrovato, che si è svolta dal 30 aprile al 3 maggio 2026 nel centro storico di Salerno. Migliaia di visitatori al giorno hanno animato le strade cittadine, con un picco nel fine settimana. L’evento, dal titolo “Nel fuoco del tempo”, ha offerto un vero e proprio tuffo nel Medioevo del Sud Italia. Una delle principali fiere medievali d’Italia. La manifestazione si conferma tra le più importanti rievocazioni storiche del Paese, riconosciuta dal Ministero della Cultura tra gli eventi di interesse nazionale. Oltre 150 tra artisti e standisti, insieme a circa 100 figuranti in abiti d’epoca, hanno preso parte all’iniziativa.🔗 Leggi su Zon.it

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