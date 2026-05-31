RiminiWellness chiude l' edizione 2026 +15% di presenze 400 brand espositori

Da iltempo.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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RiminiWellness 2026 si è conclusa oggi alla Fiera di Rimini con un aumento del 15% delle presenze complessive rispetto all’edizione precedente. Le presenze internazionali sono cresciute del 25%, con visitatori provenienti da 140 paesi diversi. Sono stati presenti circa 400 brand espositori durante l’evento.

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Roma, 31 mag. - (Adnkronos) - RiminiWellness 2026 si è chiusa oggi alla Fiera di Rimini segnando un +15% di presenze complessive, mentre quelle internazionali crescono del 25%, con presenze estere da 140 Paesi. La ventesima edizione ha ospitato oltre 400 brand espositori e un nutrito numero di professionisti, buyer e appassionati da tutto il mondo. I giornalisti accreditati sono stati 670. Trenta le start up di settore presenti. Per quattro giorni, RiminiWellness ha proposto 2.000 ore di allenamenti e 12 palchi sempre attivi. Nell'area Active sono state presentate discipline inedite per lo stare in forma e nuove evoluzioni delle attività più consolidate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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