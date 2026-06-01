Rimini Wellness in mostra attrezzature per il fitness ' copiate' alla Technogym scatta il sequestro della Finanza

Durante la fiera Rimini Wellness, la guardia di finanza ha sequestrato alcuni prodotti nello stand di un’azienda espositrice. L’operazione è stata condotta a tutela della proprietà intellettuale, in risposta a sospetti di contraffazione di attrezzature per il fitness. I prodotti sequestrati sono stati identificati come copie di attrezzature di un noto marchio internazionale. La procedura è avvenuta al termine di un controllo durante l’evento, senza ulteriori dettagli su eventuali indagini in corso.

Durante la fiera Rimini Wellness, che si è appena conclusa, la guardia di finanza ha effettuato un'operazione a tutela della proprietà intellettuale, sequestrando alcuni prodotti nello stand di un’azienda espositrice. Ne dà notizia Technogym che ha fatto partire la segnalazione “di prodotti che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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Technogym a Rimini Wellness: Innovazione e Performance per il Fitness del Futuro

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