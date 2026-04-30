Rimini Wellness compie 20 anni | star e creator del fitness protagonisti alla Fiera

Rimini Wellness festeggia i suoi 20 anni con l'edizione 2026 in programma dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini. L’evento, organizzato da Italian Exhibition Group, si concentra sui protagonisti del mondo fitness e benessere, tra star e creator. La manifestazione si svolge sulla Riviera e si concentra sulla promozione di attività sportive, con numerosi incontri e spettacoli dedicati alla salute e al movimento.

RiminiWellness 2026, l’appuntamento di Italian Exhibition Group in programma alla Fiera di Rimini e sulla Riviera dal 28 al 31 maggio, mette al centro della 20esima edizione i volti più influenti del benessere. Sotto il claim “Go Through”, la manifestazione si propone come punto di convergenza.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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