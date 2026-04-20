Barletta senza fissa dimora muore dopo un violento pestaggio | fermato un 47enne per omicidio volontario

A Barletta, un uomo di 49 anni senza fissa dimora è deceduto nel reparto di rianimazione dell’ospedale dopo aver subito un violento pestaggio. La polizia ha fermato un 47enne con l’accusa di omicidio volontario. La vicenda ha suscitato sconcerto tra i residenti, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Barletta si sveglia sotto shock per una vicenda di estrema violenza che ha portato alla morte di un uomo di 49 anni, senza fissa dimora, deceduto nel reparto di rianimazione dell’ospedale cittadino. Per l’episodio la Procura della Repubblica di Trani ha disposto il fermo di un 47enne, anch’egli senza fissa dimora, ritenuto responsabile di un’aggressione brutale sfociata in omicidio volontario aggravato. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, l’aggressione si sarebbe consumata nel pomeriggio di venerdì 10 aprile. L’indagato avrebbe rintracciato la vittima in strada e l’avrebbe colpita con estrema violenza, sferrando pugni e calci, molti dei quali diretti alla testa, per diversi minuti.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Barletta, senza fissa dimora muore dopo un violento pestaggio: fermato un 47enne per omicidio volontario Barletta - Violenta aggressione nel centro storico, muore clochard Notizie correlate Donna decapitata a Scandicci, il fermato è un 30enne senza fissa dimora(Adnkronos) – E' un trentenne marocchino, senza fissa dimora, l'autore "gravemente indiziato" dell'omicidio di Silke Sauer, cittadina tedesca di 44... Donna decapitata a Scandicci: l’uomo fermato è un 30enne senza fissa dimora. Si indaga sul moventeFIRENZE – Si chiama Issam Chlih, l’uomo di 30 anni, originario del Marocco, fermato ieri, 19 febbraio 2026, dalla Procura di Firenze per l’omicidio... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Muore a Barletta un 49enne senza fissa dimora; Diocesi: Trani-Barletta-Bisceglie, la Caritas ricorda Jacopo, il senzatetto ucciso davanti alla parrocchia di San Benedetto; Barletta, senza fissa dimora ucciso dopo un pestaggio; Aggredito in centro a Barletta, muore 49enne: fermato un uomo. UCCISO PESTAGGIO Barletta, senza fissa dimora ucciso dopo un pestaggio: fermato 47enneUn violento pestaggio sfociato in tragedia è al centro dell’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, che ha disposto il fermo di un uomo di 47 anni, senza fissa dimora, ritenuto ... statoquotidiano.it Barletta, senza fissa dimora morto dopo un violento litigio: 47enne fermato per omicidioLa Procura della Repubblica di Trani ha emesso un provvedimento di fermo di indiziato di delitto a carico di un senza fissa dimora di 47 anni, ritenuto responsabile (fatta salva la valutazione nelle ... barlettaviva.it "Bentornato nel professionismo gigante biancorosso". Con riferimento ad Eraclio, i tifosi del Cerignola omaggiano così la promozione del Barletta in Serie C. Il forte e storico legame tra la tifoseria gialloblù e quella biancorossa si conferma anche a distanza. - facebook.com facebook Il Barletta torna in @seriecofficial dopo undici anni x.com