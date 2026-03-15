Una donna ai domiciliari nascondeva nell' armadio un chilo di droga e un senza fissa dimora

Una donna agli arresti domiciliari è stata trovata con un chilo di droga nascosto nell’armadio, mentre un uomo senza fissa dimora è stato coinvolto in un'operazione dei carabinieri. I militari hanno scoperto le sostanze durante controlli mirati, evidenziando come gli spacciatori adottino metodi sempre più ingegnosi per celare le quantità di stupefacenti. La scoperta si è svolta nel corso di un intervento di routine.

I pusher ormai escogitano modi sempre nuovi per nascondere la droga. Ne sono un esempio gli ultimi interventi dei carabinieri alle prese con spacciatori talmente audaci che non occultano più solo gli stupefacenti. A Tor Bella Monaca, i carabinieri della locale stazione si sono presentati presso un’abitazione di via G.B. Scozza per un normale controllo a una donna romana di 34 anni, già sottoposta agli arresti domiciliari. I militari, però, si sono insospettiti dall’ingiustificato ritardo nell’aprire la porta e l’atteggiamento estremamente nervoso della donna. A quel punto è scattata una perquisizione che ha avuto un esito particolare. I carabinieri hanno trovato, all’interno di un armadio della camera da letto, un cittadino tunisino di 21 anni, senza fissa dimora, che tentava di sottrarsi al controllo rannicchiandosi tra gli abiti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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