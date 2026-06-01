Il progetto ‘Aspettando il buio’ a Rigutino si è concluso con l’installazione delle luci e la sperimentazione dell’illuminazione invisibile, avvenute dopo un anno di lavori. Le luci sono state inaugurate ufficialmente, seguite da una fase di test che ha confermato il funzionamento dell’illuminazione invisibile. La conclusione del progetto segna il termine delle attività previste.

Inaugurate le luci, poi sperimentata con successo l’illuminazione invisibile RIGUTINO – Era il 29 marzo 2025 quando amministratori, assessori, banda musicale e cittadini si ritrovarono davanti al Palazzo di Rigutino per l’evento “Aspettando il buio”, la grande festa che celebrava la nuova illuminazione dell’ex scuola elementare. Una serata memorabile. C’era chi parlava di comunità, chi di partecipazione, chi addirittura di speranza. Poi la speranza è passata, il tempo è trascorso e il buio è rimasto. A distanza di poco più di un anno, infatti, i residenti segnalano che nei fine settimana l’illuminazione pubblica della frazione sembra praticare il part-time. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Rigutino, completato il progetto ‘Aspettando il buio’: dopo un anno arriva finalmente il buio

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