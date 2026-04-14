Il ritorno di Chituru Ali dopo un anno di buio | finalmente una nuova risorsa per la 4×100

Dopo un anno di assenza, Chituru Ali torna in gara e diventa una nuova risorsa per la squadra nei 4x100 metri. Solo tre atleti italiani sono riusciti a scendere sotto i dieci secondi sui 100 metri, con Filippo Tortu che il 22 giugno 2018 ha fermato il cronometro a 9 secondi e alcuni decimi. Ali aveva interrotto la sua attività competitiva, ma ora riprende ad allenarsi e a partecipare alle competizioni.

Soltanto tre italiani sono riusciti a scendere sotto il muro dei dieci secondi sui 100 metri, sfondando la barriera simbolo della specialità regina dell’atletica: Filippo Tortu il 22 giugno 2018 (9.99), Marcell Jacob s il 13 maggio 2021 (per la prima volta, fino al 9.80 valso il trionfo alle Olimpiadi di Tokyo) e Chituru Ali, che il 18 giugno 2024 riuscì a sfrecciare in 9.96 sul rettilineo di Turku, diventando il secondo azzurro di sempre sulla distanza alle spalle del Messia dell’atletica tricolore. Quella fu l’unica apparizione sotto al muro per il velocista comasco, che annovera anche un paio di 10.01 ventosi (nella batteria di Turku e a Nairobi nell’aprile di due anni fa), senza dimenticarsi del 10.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il ritorno di Chituru Ali dopo un anno di buio: finalmente una nuova risorsa per la 4×100 Sprint Zone: Fiamme Gialle, gestione atleti e la questione Chituru AliNuovo appuntamento del giovedì con Sprint Zone, il format dedicato all’atletica leggera e ai suoi protagonisti Ospite della puntata Stefano Anceschi,... Leggi anche: Gasperini sul ritorno di Totti alla Roma: “Sarebbe una grande risorsa” La vera notizia è la convocazione in staffetta (finalmente) di Chituru Ali x.com Dalia Kaddari (200m): Won the gold medal at the 2021 European U23 Championships and is a two-time Italian national #athletics champion More on http://www.athleticsnews365.com/italian-sprinter-dalia-kaddari/ - facebook.com facebook