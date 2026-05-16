A Rigutino manca solo il ponte sullo Stretto | per ora ci sono il buio… e il cronoprogramma

A Rigutino, il problema principale riguarda l'interruzione dell'illuminazione pubblica, con i lampioni spenti da tempo. La zona è priva di luce e si sta attendendo l'intervento di un'azienda incaricata di ripristinare l'illuminazione. Nel frattempo, il cronoprogramma dei lavori per la realizzazione di un nuovo ponte sullo Stretto, previsto nel progetto, è stato aggiornato e comunicato alle autorità locali. La mancanza di luce rende difficile attraversare le vie pubbliche, creando disagio tra i residenti.

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