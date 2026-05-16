A Rigutino manca solo il ponte sullo Stretto | per ora ci sono il buio… e il cronoprogramma
A Rigutino, il problema principale riguarda l'interruzione dell'illuminazione pubblica, con i lampioni spenti da tempo. La zona è priva di luce e si sta attendendo l'intervento di un'azienda incaricata di ripristinare l'illuminazione. Nel frattempo, il cronoprogramma dei lavori per la realizzazione di un nuovo ponte sullo Stretto, previsto nel progetto, è stato aggiornato e comunicato alle autorità locali. La mancanza di luce rende difficile attraversare le vie pubbliche, creando disagio tra i residenti.
Rigutino torna al buio: ormai i lampioni fanno il ponte di maggio A Rigutino ormai il problema è attraversare qualcosa senza finirci dentro. Prima il buio dei lampioni, ora la passerella che ancora non c’è ma che almeno, rispetto alla luce pubblica, possiede una cosa rara: un cronoprogramma. – Ormai a Rigutino non si dice più “c’è un guasto”. Si dice direttamente: “È ripartita la stagione delle tenebre.” Perché anche quest’anno, puntuale come le zanzare e le promesse pre-elettorali, la pubblica illuminazione della frazione aretina ha deciso di spegnersi lasciando il paese immerso in un’atmosfera tra il Medioevo e una serie Netflix girata con budget basso. 🔗 Leggi su Lortica.it
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