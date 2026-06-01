Riforma disabilità Calabria avvia i Progetti di Vita

Da gbt-magazine.com 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Giunta regionale della Calabria ha approvato le Linee di indirizzo per i Progetti di Vita delle persone con disabilità. La misura rende operative le iniziative di integrazione sociosanitaria e garantisce la tutela dei diritti. Le nuove linee guida definiscono le modalità di attuazione e gestione dei progetti, che coinvolgono enti locali e servizi sanitari. La decisione mira a migliorare l’assistenza e l’autonomia delle persone con disabilità nella regione.

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La Giunta regionale approva le Linee di indirizzo che rendono operativa l’integrazione sociosanitaria e tutelano i diritti delle persone con disabilità.. La Calabria compie un passo storico nell’attuazione della riforma della disabilità. La Giunta regionale ha approvato le Linee di indirizzo per i Progetti di Vita individuali, personalizzati e partecipati, segnando l’avvio concreto dell’integrazione sociosanitaria tra Ambiti Territoriali Sociali e Aziende Sanitarie Provinciali. La persona al centro del nuovo welfare. “Mettiamo al centro la persona, i suoi desideri, le sue aspirazioni e il suo diritto all’autodeterminazione”, ha dichiarato l’assessora regionale Pasqualina Straface, sottolineando come questa riforma superi definitivamente una visione assistenziale della disabilità per costruire percorsi realmente inclusivi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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