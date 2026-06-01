La Giunta regionale della Calabria ha approvato le Linee di indirizzo per i Progetti di Vita delle persone con disabilità. La misura rende operative le iniziative di integrazione sociosanitaria e garantisce la tutela dei diritti. Le nuove linee guida definiscono le modalità di attuazione e gestione dei progetti, che coinvolgono enti locali e servizi sanitari. La decisione mira a migliorare l’assistenza e l’autonomia delle persone con disabilità nella regione.

La Giunta regionale approva le Linee di indirizzo che rendono operativa l’integrazione sociosanitaria e tutelano i diritti delle persone con disabilità.. La Calabria compie un passo storico nell’attuazione della riforma della disabilità. La Giunta regionale ha approvato le Linee di indirizzo per i Progetti di Vita individuali, personalizzati e partecipati, segnando l’avvio concreto dell’integrazione sociosanitaria tra Ambiti Territoriali Sociali e Aziende Sanitarie Provinciali. La persona al centro del nuovo welfare. “Mettiamo al centro la persona, i suoi desideri, le sue aspirazioni e il suo diritto all’autodeterminazione”, ha dichiarato l’assessora regionale Pasqualina Straface, sottolineando come questa riforma superi definitivamente una visione assistenziale della disabilità per costruire percorsi realmente inclusivi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Riforma disabilità, Calabria avvia i Progetti di Vita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Disabilità e inclusione, pronti 64 'Progetti di vita'. Forza Italia: "Siamo città pilota, modello virtuoso"Il Comune di Forlì ha avviato 64 'Progetti di vita' dedicati alle persone con disabilità, promuovendo un approccio più mirato e personalizzato.

C?onvegno sulla riforma della disabilità e progetto di vita: se ne parla al Polo PiaggeMercoledì 1 aprile si svolge nel Polo Piagge dell’Università di Pisa un convegno intitolato “Dal riconoscimento della condizione di disabilità al...

Riforma disabilità, Straface: Ok della Giunta alle linee di indirizzo sui Progetti di VitaCATANZARO Abbattere le barriere della burocrazia per restituire dignità, speranza e risposte concrete alle persone e alle loro famiglie. È questo lo spirito profondo con cui la Giunta della Regione Ca ... corrieredellacalabria.it

Riforma disabilità in Calabria, Straface: Stop alla burocrazia, al via il Progetto di Vita personalizzatoRiforma disabilità, l’annuncio di Pasqualina Straface: la Giunta Calabria approva le linee guida per i Progetti di Vita. Abbattere le barriere della burocrazia per restituire dignità, speranza e ... cosenzapost.it