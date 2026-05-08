Disabilità e inclusione pronti 64 ' Progetti di vita' Forza Italia | Siamo città pilota modello virtuoso
Il Comune di Forlì ha avviato 64 'Progetti di vita' dedicati alle persone con disabilità, promuovendo un approccio più mirato e personalizzato. La città si presenta come esempio di innovazione, con Forza Italia che annuncia il ruolo di città pilota in questa iniziativa. L’obiettivo è migliorare le modalità di assistenza e favorire l’inclusione sociale attraverso interventi specifici e coordinati.
Il Comune di Forlì compie un passo decisivo verso un nuovo modello di assistenza e inclusione per le persone con disabilità. Sono 64 le domande pervenute per i cosiddetti "Progetti di Vita", un dato emerso giovedì pomeriggio durante la commissione comunale Welfare, alla presenza dell’assessora.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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