C?onvegno sulla riforma della disabilità e progetto di vita | se ne parla al Polo Piagge

Mercoledì 1 aprile si svolge nel Polo Piagge dell’Università di Pisa un convegno intitolato “Dal riconoscimento della condizione di disabilità al progetto di vita: le direzioni della Riforma”. L’evento si tiene nella Sala Convegni dell’ateneo e affronta il tema della riforma relativa alla disabilità e alle strategie di progetto di vita. Sono previsti interventi di esperti e rappresentanti istituzionali.

Si terrà mercoledì 1 aprile, nella Sala Convegni del Polo Piagge dell’Università di Pisa, il convegno dal titolo ‘Dal riconoscimento della condizione di disabilità al progetto di vita: le direzioni della Riforma. Orientamenti, indirizzi, spunti operativi per prepararsi all’avvio della sperimentazione nel territorio’ promosso da Anmic-Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, Coordinamento Etico Caregivers Pisa e Aism-Associazione italiana sclerosi multipla. L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto e approfondimento su quella che viene definita una riforma epocale nel campo della disabilità, con particolare riferimento alla costruzione del progetto di vita, la cui sperimentazione prenderà avvio nel territorio pisano a partire dal 1 gennaio 2027. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - C?onvegno sulla riforma della disabilità e progetto di vita: se ne parla al Polo Piagge Articoli correlati Leggi anche: Educazione alimentare. Se ne parla al "Polo" Parte anche a Terni la riforma della disabilità "Progetto di vita": "Costruire un sistema che metta davvero al centro la persona"Iniziativa che prende il via in 40 nuove provincie italiane, il commento della presidente di Regione Stefania Proietti e del deputato della Lega...