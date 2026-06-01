Un giovane di 24 anni è stato arrestato a Como dopo aver aggredito medici e infermieri all’Ospedale Valduce. Prima rifiutando le cure, ha poi colpito con violenza il personale sanitario. L’ospedale ha subito un blocco temporaneo delle attività a causa dell’episodio. La polizia è intervenuta per fermare l’uomo, che è stato portato in custodia.

Eseguito un arresto per lesioni personali ai danni di operatori sanitari per un episodio avvenuto nella notte all’Ospedale Valduce di Como: un giovane marocchino di 24 anni è stato fermato dalla Polizia dopo aver aggredito medici e infermieri durante le cure. L’intervento è stato reso necessario dall’attivazione dell’allarme anti violenza ai sanitari. L’aggressione in ospedale Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 3.40 di questa notte, quando una Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como è stata inviata presso l’Ospedale Valduce. L’allarme è scattato a causa della presenza di un soggetto in evidente stato di ebbrezza che stava mettendo in pericolo il personale sanitario. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rifiuta le cure a Como e picchia i medici, attività dell'ospedale bloccate: 24enne arrestato

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He force her to wear murderer card with child until Saw their memorial tablets, Vomiting blood

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