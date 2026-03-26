A Como, un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo aver aggredito e morso agenti di polizia e una guardia giurata nell’ospedale locale. L’uomo, accompagnato dalla fidanzata, si trovava in stato di alterazione e aveva con sé sostanze stupefacenti. È risultato essere già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga.

È stato arrestato un 38enne di Castellanza per resistenza, violenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale dopo aver aggredito poliziotti e una guardia giurata all’ospedale S. Anna di Como. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era stato segnalato in evidente stato di alterazione e trovato in possesso di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto ieri pomeriggio, come comunicato dalla Polizia di Stato. La segnalazione e l’arrivo in ospedale Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato ieri intorno alle 13.00 presso il pronto soccorso dell’ospedale S. Anna di Como. Il personale medico ha richiesto l’intervento degli agenti del posto fisso di polizia dopo che un 38enne, accompagnato dalla fidanzata e dai carabinieri di Cantù (CO), aveva iniziato a inveire contro di loro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Como, 38enne accompagnato dalla fidanzata in ospedale picchia e morde agenti e guardia giurata: arrestato

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