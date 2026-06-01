Riepilogo internazionale | Son ispira la Corea del Sud mentre Capo Verde stordisce la Serbia

La Corea del Sud ha vinto contro un avversario europeo, mentre Capo Verde ha battuto la Serbia in una partita internazionale. La vittoria della squadra asiatica si è conclusa con un risultato positivo, mentre l’altra ha sorpreso con un risultato inaspettato contro una nazionale più quotata. La notizia è stata diffusa pochi minuti fa sul web, senza ulteriori dettagli sui punteggi o sui protagonisti.

2026-05-31 21:56:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Le amichevoli internazionali di domenica hanno offerto gli ultimi scorci di diverse squadre della Coppa del Mondo prima dell’inizio del torneo tra meno di due settimane, con Son Heung-min, Artem Dovbyk e un ispirato Capo Verde tra gli artisti di punta del pomeriggio e della sera. Il figlio guida il lavoro di demolizione in Corea del Sud. La Corea del Sud ha offerto la migliore prestazione della giornata, battendo Trinidad e Tobago 5-0 al BYU South Field di Provo, Utah, mentre la squadra guidata dall’allenatore Hong Myung-bo ha fatto il massimo prima della gara d’esordio del Gruppo A contro il Messico. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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