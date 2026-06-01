La Germania c' è Pulisic gol e assist per gli Usa Poker Svizzera Capo Verde ne fa tre alla Serbia

Pulisic ha segnato un gol e fornito un assist nella vittoria degli Stati Uniti contro una squadra avversaria. La Svizzera ha battuto una squadra con un punteggio di 4-0, mentre Capo Verde ha segnato tre gol contro la Serbia. Quattordici nazionali hanno disputato amichevoli prima dell’inizio della competizione americana. Anche la Corea del Sud ha vinto facilmente in una partita amichevole.

A meno di due settimane dall'inizio dei Mondiali, la Germania si dimostra decisamente in salute. Nel test amichevole contro la Finlandia, i tedeschi si sono imposti con un netto 4-0. Il grande protagonista della serata è stato Undav, autore di una doppietta e un assist a Wirtz, mentre il quarto gol porta la firma di Musiala. Sempre nel girone E - lo stesso della Germania - ci sarà l'Ecuador, che ha vinto 2-1 contro l'Arabia Saudita. Nel girone A dei prossimi Mondiali, invece, il Messico ha superato di misura l'Australia grazie a Vasquez. La Corea del Sud, che apparterrà allo stesso raggruppamento, ha passeggiato 5-0 sul Trinidad e Tobago (doppiette per Son e Cho), mentre la Repubblica Ceca ha avuto la meglio sul Kosovo per 2-1 con le marcature di Ladra e Hlozek - per i kosovari a segno Emerllahu. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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